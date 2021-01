Tentando se garantir na Série A, Atlético-GO recebe São Paulo com desfalques

Tentando alcançar os sonhados 45 pontos, pontuação geralmente considerada a garantia de permanência na Série A, o Atlético-GO vai receber o São Paulo neste domingo, às 16 horas, estádio Antônio Accioly, em Goiânia, com desfalques. O goleiro Jean e o atacante Danilo Gomes foram emprestados pelo time paulista e não poderão entrar em campo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado de dores no joelho, Maurício Kozlinski assumirá a vaga de titular no gol. Essa será apenas a segunda vez que ele atuará no Brasileirão, uma vez que Jean ficou fora só do jogo do turno contra os paulistas. No último jogo, inclusive, ele deixou o campo como herói, depois de defender um pênalti e abrir o placar também cobrando pênalti na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza.

Wellington Rato, enquanto isso, deve assumir a posição no ataque. No meio-campo, Willian Maranhão e Pereira brigam por uma vaga.

"Os jogadores que estavam no departamento médico, como Chico, Nicolas e Vargas estão à disposição, tenho mais opções. A gente estava restringido, mas com mais opções, a gente melhora nosso potencial. O São Paulo não tem nenhuma baixa e nós vamos bem competitivos com o que temos à disposição", garantiu o técnico Marcelo Cabo.

O Atlético-GO luta para se afastar da zona de rebaixamento e tenta chegar à Copa Sul-americana. Os goianos estão no 13º lugar com os mesmos 42 pontos do Athletico-PR. Se conseguir derrubar o candidato ao título neste domingo, o time goiano alcançará os 45 pontos, marca que deve confirmar a permanência da equipe na primeira divisão.