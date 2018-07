Teo Gutiérrez é eleito Jogador Sul-Americano do Ano

O atacante colombiano Teófilo Gutiérrez foi eleito o Melhor Jogador Sul-Americano de 2014 e seu treinador na seleção, o argentino José Pekerman, o melhor técnico pelo terceiro ano seguido, em votação realizada pelo jornal uruguaio El País.

Gutiérrez, que ajudou a Colômbia a chegar às quartas de final da Copa do Mundo no Brasil, foi uma das peças-chave do River Plate campeão da Copa Sul-Americana, o equivalente na região à Liga Europa, no início do mês.

O clube argentino River Plate emplacou três atletas na votação do El País, com o ponta uruguaio Carlos Sánchez em segundo e o meio-campista Leonardo Pisculichi em terceiro.

Os três principais treinadores foram argentinos, com Alejandro Sabella, técnico da Argentina que chegou à final da Copa do Mundo no Brasil, em segundo, e o mentor do River, Marcelo Gallardo, em terceiro.

Na seleção com os 11 melhores atletas do continente, o campeão da Libertadores San Lorenzo aparece com três jogadores, enquanto o River tem cinco representantes.