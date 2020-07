Téo José vai narrar a final do Campeonato Carioca no SBT

A final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense contará com a narração de Téo José. A partida será disputada nesta quarta-feira, às 21h, no estádio do Maracanã, e terá transmissão pelo canal SBT para todo o Brasil. O narrador, que já trabalhou na emissora, foi cedido pela Fox Sports apenas para essa partida.

A emissora pretende anunciar Téo José e também os comentaristas da decisão até terça-feira. O SBT tenta a contratação de ídolos de Flamengo e Fluminense. Nos bastidores, os nomes de Zico e Rivellino ganham força, mas outros ex-jogadores também estão sendo estudados.

O Estadão apurou que o Flamengo chegou a abrir negociações com a Record e também sondou outras emissoras para a transmissão do jogo, mas a única que realmente mostrou interesse foi o SBT. A expectativa na emissora paulista é enorme quanto a audiência e patrocínio. Segundo o site Meio & Mensagem, a emissora montou um plano comercial de cinco cotas de patrocínio, com valor de R$ 7,9 milhões cada. A primeira cota já foi vendida para a PicPay.

Os direitos de transmissão das finais do Campeonato Carioca viraram uma grande disputa na Justiça e nos bastidores. O Flamengo foi o único clube do Estadual que não acertou com a Rede Globo e em razão disso, seus jogos não tiveram transmissão na TV.

Em junho, o presidente Jair Bolsonaro editou a MP 894-20, que mudava o mercado de direitos de transmissão de forma que apenas o mandante dispusesse dos direitos de uma partida, e não mais os dois times envolvidos. Com a MP, o Flamengo transmitiu a partida contra o Boavista, pela fase de grupos da Taça Rio, em seu canal no youtube. No dia seguinte, a Globo anunciou o rompimento do contrato com Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e os outros 11 clubes da primeira divisão, alegando que o acordo previa exclusividade.

A Ferj conseguiu uma liminar que obrigou a Globo a transmitir a semifinal da Taça Rio, entre Botafogo e Fluminense. No mesmo dia, o Flamengo enfrentou o Volta Redonda e tentou cobrar R$ 10 para que os torcedores assistissem o jogo através do site MyCujoo, mas problemas técnicos da plataforma causaram a desistência do time e a partida foi transmitida gratuitamente no youtube.

A final do segundo turno do estadual, também entre Flamengo e Fluminense, teve mando do time tricolor definido em sorteio, e a transmissão seria exclusiva do canal do clube no youtube. No entanto, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio concedeu uma liminar em que o mando era compartilhado e, portanto, o Flamengo poderia realizar a transmissão também. A liminar foi derrubada pelo STJD minutos antes da bola rolar. O Fluminense venceu nos pênaltis, garantindo a realização dos dois jogos finais.

Téo José de volta ao SBT

O narrador trabalhou na emissora na década de 90. Em 1995, ele foi contratado para narrador jogos da Copa do Brasil e a Olimpíada de Atlanta, em 96, mas ficou famoso pelas transmissões da Fórmula Indy e pelo bordão "Não perde mais". Ele deixou a emissora no começo do ano 2000 e passou por diversas emissoras.

O SBT não tem investido tanto no esporte nos últimos anos. Atualmente, a emissora de Silvio Santos é detentora apenas dos direitos de transmissão da Copa do Nordeste, que é exibido apenas para alguns Estados.