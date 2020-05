Ter Stegen assume que negociações para renovação com o Barcelona estão 'paradas'

O goleiro alemão Marc-André Ter Stegen garantiu, durante uma transmissão ao vivo no Instagram de sua antiga equipe, o Borussia Mönchengladbach, que está "muito feliz" no Barcelona, apesar da negociação da renovação de seu contrato, que irá se expirar com o clube catalão em junho de 2022, estar parada.

"Estou muito feliz no Barcelona. A situação esportiva é boa, a equipe está indo bem. O que mais posso pedir? Tivemos as primeiras conversas, mas estacionamos, porque há algo muito mais importante agora", explicou o goleiro, referindo-se à pandemia do novo coronavírus.

Ter Stegen cumpre isolamento social em casa, enquanto aguarda o restabelecimento de treinos individuais na Cidade Deportiva Joan Gamper, em Barcelona, e segue uma rotina de atividades físicas especiais, desenvolvidas pelos preparadores físicos da equipe espanhola.

A confirmação de que as tratativas de renovação com o clube estão "estacionadas" veio após a imprensa da Catalunha afirmar que clube e jogador não haviam chegado a um acordo. O goleiro alemão gostaria de dobrar seu atual salário, o que não estaria nos planos do Barcelona.

A equipe catalã contratou Ter Stegen em 2014. De lá para cá, o goleiro teve uma renovação de contrato em 2017, vigente até 2022. Ainda durante a "live", o alemão não descartou retornar, um dia, ao Borussia Mönchengladbach. "Voltar ao Borussia? Nunca diga nunca porque sempre amarei o Borussia".