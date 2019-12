Ter Stegen desfalca Barcelona e Arthur ficará mais 3 semanas fora

O Barcelona atualizou nesta segunda-feira a condição física de dois jogadores do seu elenco e comunicou que o goleiro Marc ter Stegen será desfalque em seu próximo compromisso por causa de uma lesão no joelho direito. Além disso, o meio-campista Arthur ficará de fora por mais três semanas, pois continua em recuperação de contusão.

Ter Stegen teve uma tendinite no joelho direito em 21 de dezembro, durante a goleada por 4 a 1 sobre o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona explicou que o problema é leve, embora não tenha feito uma previsão sobre o período de afastamento do jogador. Mas ele não deverá ter condições de encarar o Espanyol no próximo sábado, fora de casa, pelo Nacional.

Com isso, no fim de semana, a sua vaga será ocupada pelo goleiro brasileiro Neto, que entrou em campo pela última vez com as cores do Barcelona em 10 de dezembro, na vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, na única oportunidade em que jogou nesta temporada.

Já Arthur continua em recuperação de uma pubalgia, problema que o faz desfalcar o Barcelona desde 1º de dezembro, quando participou de triunfo sobre o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Com a previsão de mais três semanas afastado não vai encarar Espanyol, Atlético de Madrid (dia 9, pela Supercopa da Espanha) e Granada (dia 19, pelo Espanhol). É possível que volte a ficar à disposição do técnico Ernesto Valverde para o duelo com o Valencia, fora de casa, em 25 de janeiro, pelo Espanhol.