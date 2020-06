Ter Stegen diz que não deixará Barcelona e encerra especulações de transferência

O Barcelona seguirá com seu principal goleiro no elenco na próxima temporada. O alemão Marc-André Ter Stegen revelou nesta terça-feira que não vai deixar o clube da região da Catalunha na próxima janela de transferências do mercado internacional, que será aberta em julho.

"Não é possível que eu saia do clube neste verão (europeu). Já tivemos as primeiras reuniões, meu agente e o clube. Mas a pandemia de novo coronavírus aconteceu e não seguimos tratando do assunto. Neste momento, muitas pessoas estão preocupadas com as suas vidas e, por isso, decidimos postergar as conversas. Me sinto bem no Barcelona e minha família está bem na Espanha", explicou o goleiro em entrevista à revista alemã Kicker.

Leia Também Depois do Liverpool, Chelsea também faz homenagem para George Floyd em treino

Um dos possíveis destinos de Ter Stegen, caso saísse do Barcelona, era o Bayern de Munique. No entanto, há cerca de 10 dias o clube alemão acertou a renovação de contrato com o goleiro Manuel Neuer, titular da seleção alemã, até 2023. Outro time interessado seria o Paris Saint-Germain.

O goleiro disputou 34 partidas na atual temporada pelo Barcelona e crê em um cenário diferente no retorno do Campeonato Espanhol, marcada para a próxima semana.

"Fisicamente, raramente estivemos em um nível tão alto. Psicologicamente, estamos muito focados nos jogos que restam", argumentou. "Temos vantagem (o Barcelona lidera o Espanhol com dois pontos a mais), mas o Real Madrid não nos dará nada. O retorno será diferente, jogar sem público não é o mais atrativo. Mas a bola vai rolar, e isso é o que nos diverte", finalizou.

A diretoria do Barcelona espera oficializar a renovação de Ter Stegen com um contrato que terá validade até o final da temporada 2024/2025.