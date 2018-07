Terceira fase da Copa da Liga Inglesa terá duelo entre Leicester City e Chelsea

A Copa da Liga Inglesa teve os confrontos da terceira fase definidos nesta quarta-feira. A etapa contará com a estreia dos sete melhores classificados do Campeonato Inglês da última temporada. E o Leicester City, atual campeão nacional, não deu sorte. Receberá logo de cara o Chelsea, que na fase anterior eliminou o Bristol Rovers, da terceira divisão, com uma vitória por 3 a 2. O clube de Londres precisou disputar a segunda fase, pois terminou em 10.º lugar no Nacional.

O Liverpool, que ficou em oitavo na temporada 2015/2016, avançou ao golear o Burton Albion, da segunda divisão, por 5 a 0. Na próxima fase terá um confronto teoricamente mais tranquilo, pois visitará o Derby County, da segunda divisão.

O Manchester United estreará contra o Northampton Town, da terceira divisão, fora de casa, enquanto que o rival Manchester City - atual vencedor da Copa da Liga Inglesa - vai encarar o Swansea City, também no estádio do adversário. O Arsenal visitará o Nottingham Forest, da segunda divisão.

As partidas da terceira fase - anterior às oitavas de final - acontecerão nos dias 20 e 21 de setembro. A Copa da Liga Inglesa não tem jogo de volta. Em caso de empate, a partida vai para a prorrogação e, persistindo a igualdade, disputa por pênaltis.

Os confrontos foram definidos logo após o término da segunda fase, que contou com quatro jogos nesta quarta-feira. O Fulham bateu o Middlesbrough por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Bournemouth sobre o Morecambe. O Sunderland venceu o Shrewsbury por 1 a 0, mesmo resultado do triunfo do Accrington Stanley sobre o Burnley.

Confira a 3.ª fase da Copa da Liga Inglesa:

Nottingham Forest x Arsenal

Leeds United x Blackburn

Queens Park Rangers x Sunderland

West Ham x Accrington Stanley

Southampton x Crystal Palace

Swansea City x Manchester City

Fulham x Bristol City

Bournemouth x Preston North End

Tottenham x Gillingham

Everton x Norwich City

Derby County x Liverpool

Northampton Town x Manchester United

Brighton x Reading

Newcastle x Wolverhampton

Stoke City x Hull City

Leicester City x Chelsea