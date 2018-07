Terceira opção do Atlético-MG, Patric pode ir para o Vitória

Com os titulares na academia, fazendo trabalho regenerativo, os reservas do Atlético Mineiro participaram de uma atividade tática nesta terça-feira contra os atletas do time júnior. E o lateral Patric, cada vez mais desprestigiado, esteve na equipe dos garotos.

Sem espaço com o técnico Roger Machado, Patric pode ser o próximo a deixar a Cidade do Galo. O jogador é especulado no Vitória, que já teria procurado o Atlético Mineiro para fazer negócio. Com Marcos Rocha e Carlos César à disposição, a tendência parece ser de que ele seja liberado.

O treino desta terça-feira abriu a semana de preparação para o clássico contra o América-MG, domingo, às 17h, no Independência, pelo Campeonato Mineiro. Os atacantes Robinho e Luan estão em fase final de recuperação e ainda não devem ficar à disposição.