Terceiro colocado Valencia abre 4 pontos de vantagem sobre Atlético

Em boa fase, o Valencia ultrapassou o Atlético em terceiro na semana passada com a sua quinta vitória em seis jogos e seu mais recente sucesso significa que o atual campeão precisa vencer o Getafe no Calderón no sábado para diminuir a distância, restando 10 jogos para o final do torneio.

O Valencia tem 60 pontos em 28 partidas, quatro atrás do segundo colocado Real Madrid, que disputa o clássico contra o líder Barcelona no Camp Nou no domingo.

Os gols do Valencia foram marcados por Andre Gomes, Alcacer, Enzo Roco (contra) e Nicolas Otamendi.

(Reportagem de Iain Rogers)