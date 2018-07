Terceiro goleiro do Corinthians passa por cirurgia

O terceiro goleiro do Corinthians, Matheus Vidotto, passou por uma cirurgia nas costas após se lesionar durante o aquecimento para o jogo contra o Grêmio, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele tem precisão de alta nesta terça-feira, mas não há previsão de retorno aos treinos.

O jogador de 23 anos teve a oportunidade de ficar no banco de reservas porque o titular, Cássio, foi liberado para viajar ao Rio Grande do Sul acompanhar o enterro da avó. Durante o trabalho pré-jogo, Matheus Vidotto sentiu muitas dores e logo foi transferido para o ambulatório do estádio.

"Ele sentiu uma dor muito forte na coluna. Aí fui chamado, atendi e trouxemos aqui para análise. Nós suspeitamos de uma hérnia lombar e ele foi encaminhado para o hospital para fazer exames. A ressonância e a tomografia confirmaram a hérnia extrusa", disse o médico Joaquim Grava.

A comissão técnica teve de telefonar para o quarto goleiro, Caíque França, vir às pressas para ficar como reserva de Walter. Caique só chegou ao estádio depois do início do jogo.