Terceiro lugar no Mundial de Clubes vale premiação de R$ 13,5 milhões ao Palmeiras

Disputar o terceiro lugar no Mundial de Clubes pode parecer decepcionante, mas para o Palmeiras o jogo da próxima quinta-feira contra o Al Ahly, do Egito, vale uma boa recompensa. Se vencer o atual campeão africano no Catar, o clube alviverde vai receber da Fifa a premiação de R$ 13,5 milhões. Em caso de derrota, o time também não sairá de mãos vazias e voltará para São Paulo com R$ 10,8 milhões pelo quarto lugar.

Após a derrota para o Tigres por 1 a 0 no último domingo, o Palmeiras procurou se concentrar no compromisso de quinta-feira e não deixar se abater. O time já voltou aos treinos com o discurso de que mesmo fora da final contra o Bayern de Munique, vai se dedicar para encerrar a participação no Catar com uma vitória que valerá o terceiro lugar no Mundial.

"Não ganharemos sempre, mas lutaremos sempre para ganhar. Foi o que nós fizemos (contra o Tigres), mas infelizmente a bola não quis entrar", comentou o técnico Abel Ferreira após o jogo de domingo. A disputa de terceiro lugar será na próxima quinta-feira ao meio-dia (horário de Brasília). A partida será no estádio Education City, mesmo local da semifinal do último domingo.

A premiação garantida ao clube mesmo que seja quarto colocado se soma a uma lista de prêmios acumulados nesta temporada. Campeão paulista, o Palmeiras recebeu R$ 5 milhões pelo título. O título da Copa Libertadores valeu cerca de R$ 120 milhões entre as recompensas somadas fase por fase. Em março será a vez de decidir a Copa do Brasil diante do Grêmio e em caso de título, a equipe vai receber mais R$ 54 milhões.

Se tivesse vencido o Tigres e passado à final do torneio, o Palmeiras garantiria da Fifa no mínimo uma premiação de R$ 21,6 milhões pelo vice-campeonato. O campeão do torneio receberá cerca de R$ 27 milhões. A final da competição também será na quinta-feira. Tigres e Bayern de Munique jogam a partir das 15h (horário de Brasília).

A eliminação do Palmeiras foi a quinta queda de um campeão da Libertadores na semifinal do Mundial. Pelo menos há um alento para o torcedor dentro dessa perspectiva histórica. Sempre o time sul-americano que foi ao torneio da Fifa conseguiu voltar no mínimo com a terceira colocação. "Temos de aprender com nossos erros, com as coisas boas que fizemos, seguirmos firmes e fortes. É preciso sentir a dor da derrota, mas é preciso seguir em frente, trabalhar mais e melhor. É assim que os campeões fazem", disse Abel.