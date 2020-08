Terceiro uniforme do Palmeiras homenageia nova geração de torcedores e jogadores

A desenvolvedora de materiais esportivos Puma lançou a terceira camisa do Palmeiras para a temporada 2020, nesta quinta-feira. A peça foi revelada durante a campanha “Nosso verde não se apaga”, em homenagem ao novo ciclo de torcedores e jogadores do clube.

“Criamos essa campanha para ressaltar a renovação e força que sempre esteve presente no Palmeiras em toda sua história e que se faz ainda mais evidente nos dias atuais, com as dificuldades impostas pela pandemia dentro e fora de campo para todos.”, explica Fabio Kadow, diretor de marketing da Puma Brasil.

O item é predominantemente verde-escuro e possui detalhes em neon no escudo. A nova camisa será estreada neste domingo, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Santos, no Morumbi.

"Hoje o Palmeiras possui a Base mais vencedora do Brasil e é o clube que mais cede jogadores para as Seleções Brasileiras de diversas categorias. Aqui, nossos jovens podem desfrutar de uma estrutura de primeira linha e desenvolver todo seu potencial em instalações modernas e de alto nível. Modernidade também é a palavra que reflete nossa parceria com a Puma, que entendeu este momento de renovação e criou essa camisa, que, apesar de nova, carrega toda a grandeza da história e da tradição do Palestra Itália”, disse Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras.

Interessados poderão adquiri-la no site da Puma e nas lojas digitais do clube alviverde. Para isso, será necessário desembolsar R$ 249 no modelo masculino ou R$ 229 no modelo feminino.