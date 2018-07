Teresópolis usa Copa do Mundo 2014 para curar as feridas

TERESÓPOLIS - Teresópolis, cidade de 170 mil habitantes localizada na região serrana do Rio, começa a se mobilizar para receber a seleção brasileira, a imprensa e os turistas de diversos países nos meses de maio e junho de 2014. Cerca de 70% dos 4.400 leitos de Teresópolis já estão com reserva confirmada. A prefeitura e seis entidades privadas criaram em novembro o Conselho da Copa do Mundo e já planejaram várias ações para integrar a população local à seleção.

Milhares de mudas de hortênsias começam a ser plantadas a partir do pórtico da cidade. O número deve chegar a dez mil até maio. No centro comercial, a principal rua de pedestres vai receber cinco painéis com a história de cada uma das conquistas do Brasil em Copas do Mundo – tudo em inglês e português.

Alunos das cem escolas do município estão produzindo trabalhos que unam os temas seleção, Copa e Teresópolis. Os melhores textos e desenhos vão ser premiados. Além disso, muros degradados da cidade foram “oferecidos” a grafiteiros para que eles deixem ali mensagens sobre o Mundial. “A presença da seleção aqui para a Copa do Mundo no Brasil é uma oportunidade única de mudarmos a imagem da cidade, associada há dois anos à tragédia das chuvas de 2011”, afirmou o vice-prefeito Marcio Catão.

A procura por hotéis e pousadas aumentou bastante nas últimas semanas. Por causa disso, 330 empresários do setor imobiliário de Teresópolis criaram uma “bolsa” para locação de imóveis, a maioria em bairros luxuosos. Fazem pacotes de 30 ou 60 dias. Os preços variam. Uma diária em uma casa de seis quartos, em um bairro mais elitizado, pode custar R$ 3,5 mil no período em que a seleção vai treinar em Teresópolis.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, Elcio Pimentel, acredita que a Copa vai impulsionar o turismo local, “muito afetado desde janeiro de 2011”. “Há um consenso dos empresários e de órgãos municipais sobre isso. Estamos otimistas.”

Já o diretor do Sindicato do Comércio de Teresópolis, Igor Edelstein, segue o discurso de Catão e prevê uma mudança na autoestima dos moradores da cidade. “Não queremos mais ser vistos como as testemunhas de uma tragédia. Temos de superar isso e a seleção aqui, com o apelo da Copa, pode nos ajudar muito.”

As intervenções da prefeitura, algumas em conjunto com o governo do Estado, não desfrutam de apoio irrestrito. Meses atrás, ruas que dão acesso à concentração da seleção foram asfaltadas e isso gerou críticas de cidadãos que criaram na internet o Fórum Popular de Teresópolis. Vários de seus integrantes alegaram que houve uma agressão ao meio ambiente, uma vez que os paralelepípedos trocados por asfalto possibilitavam o escoamento mais fácil da água no caso de chuvas intensas.

Teresópolis também convive com protestos de pessoas que até hoje esperam pela construção de casas populares. São vítimas das tempestades de 2011. O Estado promete entregar até setembro entre 780 e 1100 unidades, de um total de 2.100. “A prioridade tinha de ser a entrega das casas para quem passou a viver em abrigo há quase três anos e perdeu tudo”, reclamou ao Estado um funcionário da Granja Comary, que não quis se identificar