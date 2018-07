Teria mais reconhecimento se não fosse africano, diz Yaya Touré

MANCHESTER - Grande destaque do Manchester City e também da seleção da Costa do Marfim, o meio-campista Yaya Touré, um dos seis indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo, em tom de desabafo, disse que ele e outros africanos, como o compatriota Didier Drogba, do Galatasaray, e o camaronês Samuel Eto'o, do Chelsea, seriam mais valorizados ao redor do mundo se não fossem nascidos na África.

"Acho que o que Samir disse é absolutamente verdadeiro. Não quero ser duro, nem negativo, mas quero ser honesto. O devido reconhecimento só veio dos torcedores", comentou à BBC, fazendo referência à insinuação de seu colega no City Samir Nasri, que disse que as coisas seriam diferentes para Touré se ele tivesse nascido na Europa ou na América do Sul.

Touré conquistou títulos domésticos na Costa do Marfim, Grécia, Espanha e Inglaterra, além da Liga dos Campeões de 2009 com o Barcelona, mas disse que, apesar do sucesso, não é tão conhecido quanto Lionel Messi, do Barça, ou Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

"Se você for a qualquer lugar da África hoje, as pessoas dirão 'sim, conhecemos (Messi)', mas quando você vem à Europa e diz 'Yaya Touré' as pessoas dizem ‘quem é esse?'", acrescentou.