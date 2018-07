'Teríamos que dar WO', diz Muricy sobre remarcação de jogos

O imbróglio da mudança de datas do jogo entre São Paulo e Inter causou ira nos gaúchos, que cogitam entram com uma ação judicial contra a atitude da CBF, que alterou do dia 19 para a próxima quarta-feira o confronto entre as equipes para que o Tricolor possa começar a série semifinal da Sul-Americana contra o Nacional de Medellín no dia em que deveria enfrentar o Colorado.

Ao comentar a mudança, Muricy concordou com os argumentos dos gaúchos, mas ressaltou que o São Paulo seria prejudicado e não teria sequer como ir para a Colômbia na data original.

"Nosso problema não foi com o Inter e, sim, como chegar à Colômbia. Daríamos WO, não existia voo, não dava nem para fretar. Esse é problema do Brasil; eles (Inter) não tinham essa logística de vir a São Paulo agora. O pensamento era o Grêmio", ponderou Muricy, que já dirigiu o Colorado.

A principal reclamação do Inter é que, com a mudança de datas, a equipe precisará fazer três jogos seguidos fora de casa - além do Tricolor, pega o Grêmio neste domingo e o Santos, na semana que vem. O clube é o principal perseguidor dos são-paulinos na tabela e somam 56 pontos, três a menos que a equipe de Muricy, e ambos brigam por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem.