Terremoto no nordeste do Japão não afeta Corinthians em Nagoya

NAGOYA - O hotel onde o Corinthians está hospedado em Nagoya, no Japão, sentiu o reflexo do terremoto que atingiu a costa nordeste do Japão nesta sexta-feira. Alguns hóspedes que estavam nos seus quartos sentiram um leve tremor.

Os jogadores do Corinthians, que chegaram ao Japão na última quinta-feira para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, não estavam no hotel na hora em que o local foi levemente sacudido. Eles haviam sido liberados para passear em um shopping naquele momento.

Refletido de forma leve em Nagoya, o terremoto que atingiu o Japão nesta sexta teve magnitude preliminar de 7,3 graus na escala Richter e provocou ondas de até um metro de altura, que atingiram a áreas costeiras do País. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido pela agência meteorológica japonesa, mas foi posteriormente retirado.

O Corinthians fará a sua estreia no Mundial de Clubes na próxima quarta-feira, às 8h30 (horário de Brasília), em Toyota, contra o vencedor do duelo entre Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e o Al-Ahly, do Egito, que será disputado neste domingo.