Terroristas suicidas tentaram entrar no Stade de France

Os três terroristas suicidas que detonaram seus explosivos na sexta-feira do lado de fora do Stade de France tentaram entrar no estádio, onde cerca de 80 mil pessoas estavam assistindo ao amistoso entre França e Alemanha, declarou o secretário de Estado de Esportes francês, Thierry Braillard, neste domingo.

"Queriam entrar no local, mas não conseguiram", disse Braillard à rede de televisão France 2, sem dar mais detalhes.

Os três terroristas explodiram as bombas nas imediações do estádio, provocando a morte de uma pessoa. A ação fazia parte de uma série de atentados simultâneos em vários pontos de Paris que causou 132 mortes. A autoria foi assumida pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

O presidente da França, François Hollande, e o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, assistiam ao jogo.