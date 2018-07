Terry desfalca o Chelsea diante do Manchester City

A expectativa era de que o zagueiro ficasse afastado por até oito semanas, mas ele se recuperou antes do previsto e retornou diante do Napoli, na última semana, no jogo que classificou a equipe inglesa para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Durante a prorrogação da partida, que terminou com vitória do Chelsea por 4 a 1, Terry foi substituído e ficou com uma bolsa de gelo sobre o joelho operado, no banco de reservas.

O jogador também foi poupado do confronto diante do Leicester, no último domingo, pela Copa da Inglaterra. Assim, Di Matteo deve voltar a escalá-lo apenas na partida diante do Tottenham, no sábado, fundamental para o futuro do time no Campeonato Inglês. O Chelsea é o quinto colocado na competição, com 49 pontos, enquanto o rival de Londres é o terceiro, com 53.

"Eu espero que o John Terry esteja bem para o sábado, ficará pouco tempo fora, demos sorte que ele tenha voltado tão cedo", disse Di Matteo. "Ele é um jogador crucial para nosso time e um bom líder no campo. É melhor quando ele está em condições de jogo, mas ele poderá enfrentar o Tottenham. Tenho que dirigir o time todo, não só um jogador", completou.