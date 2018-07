Terry diz que pode desfalcar Chelsea por meses

O zagueiro John Terry afirmou nesta terça-feira que pode ficar meses afastado dos gramados, em recuperação de um problema no nervo das costas que tem afetado sua perna direita. O Chelsea também informou que o jogador da seleção inglesa será avaliado por "vários especialistas" para tentar solucionar a lesão.

O problema no nervo atrapalha Terry desde a última temporada, mas piorou nas últimas semanas. Assim, o jogador ficou fora da derrota para o Sunderland, no último final de semana, e foi cortado do amistoso da Inglaterra contra a França.

Preocupado com a lesão, o zagueiro antecipou nesta terça que não disputará o jogo de sábado, contra o Birmingham, pelo Campeonato Inglês, e acrescentou que pode ficar afastado "por semanas, talvez até mesmo meses".