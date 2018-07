Terry é cortado e desfalcará o Chelsea no Mundial

LONDRES - John Terry, capitão do Chelsea, teve a sua presença no Mundial de Clubes da Fifa oficialmente descartada pelo técnico interino Rafa Benítez, nesta sexta-feira, quando o comandante confirmou que o jogador não poderá defender a equipe por causa da lesão sofreu no seu joelho direito no último dia 11 de novembro, em partida contra o Liverpool, pelo Campeonato Inglês.

O defensor teve os ligamentos do joelho afetados naquela ocasião, segue em processo de recuperação e sequer irá acompanhar o time inglês rumo ao Japão, pois Benítez enfatizou nesta sexta que a longa viagem até o país não iria ajudar no processo de recuperação. Com isso, ele foi orientado pelos médicos do clube a permanecer na Inglaterra.

Terry havia sido confirmado, no final do mês passado, na lista de inscritos do Chelsea para o Mundial, depois de anteriormente exames não terem apontado uma lesão grave em seu joelho. O próprio Benítez revelou que o jogador gostaria de poder atuar no Japão, mas agora ele foi cortado da competição.

"A inflamação durante o voo não será a melhor coisa para ele (Terry), então ele não irá viajar. Ele queria ir e ajudar, mas é melhor que fique aqui", disse o comandante, que também descartou a presença do atleta no confronto deste sábado, diante do Sunderland, pelo Campeonato Inglês, o último da equipe de Londres antes da viagem para o Japão. "Não sabemos quando Terry irá jogar (de novo). Nós temos de esperar e ver como ele reagirá (ao tratamento)", completou.

Sem poder contar com Terry, o Chelsea fará a sua estreia no Mundial na próxima quinta-feira, em Yokohama, diante do vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, este marcado para acontecer neste domingo.

O Chelsea, porém, teve como consolo nesta sexta-feira a confirmação da plena recuperação do meio-campista Frank Lampard. Após superar uma lesão na coxa sofrida no fim de outubro, contra o Shakhtar, na Ucrânia, na Liga dos Campeões, ele foi relacionado para o duelo deste sábado diante do Sunderland, depois de ser visto como outra dúvida para o Mundial.