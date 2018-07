Terry e Essien voltam ao Chelsea no jogo deste sábado

Capitão do Chelsea, Terry ficou três partidas afastado por conta de um problema no nervo ciático, justamente o período em que a equipe ficou sem vencer no Campeonato Inglês e acabou perdendo a liderança para o Manchester United, que abriu dois pontos de vantagem - 31 a 29.

"Perdemos muitos pontos recentemente. Precisamos voltar a vencer agora, não mais tarde", declarou Terry, lembrando que o Chelsea conquistou apenas quatro pontos nos últimos 15 disputados no Campeonato Inglês, o que deixou a torcida bastante preocupada.

Já o volante Essien completou uma suspensão de três partidas. Assim, ele volta neste sábado ao meio-campo do time londrino, que tem sido muito criticado com a sua ausência e a de Frank Lampard, que segue fora por conta de uma cirurgia para corrigir uma hérnia.