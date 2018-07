Terry está fora do clássico com o Liverpool e desfalcará o Chelsea por dez dias

O Chelsea anunciou nesta terça-feira que o capitão John Terry irá desfalcar o time por um período estimado de dez dias e, consequentemente, está fora do clássico contra o Liverpool, na sexta, às 16 horas (de Brasília), em Londres, no jogo isolado que irá abrir a quinta rodada do Campeonato Inglês.

O veterano zagueiro de 35 anos de idade, que disputou todas as quatro partidas da equipe nesta edição da competição nacional, se machucou justamente na última delas, no domingo, quando o Chelsea empatou por 2 a 2 com o Swansea, fora de casa.

Por meio de comunicado publicado em seu site oficial, o clube londrino informou que exames detectaram que Terry lesionou os ligamentos de um de seus pés e que por isso ficará fora por "aproximadamente dez dias".

O empate com o Swansea deixou o Chelsea na vice-liderança do Campeonato Inglês, com dez pontos, dois atrás do líder Manchester United. O time ainda está invicto sob o comando do técnico Antonio Conte na competição nacional, na qual o Liverpool ocupa a sexta posição, com sete pontos, após ter goleado o Leicester por 4 a 1, no último sábado.