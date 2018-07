Terry se desculpa e não apelará de punição por racismo

LONDRES - O zagueiro John Terry revelou nesta quinta-feira que não vai apelar contra a suspensão de quatro jogos imposta a ele por ofensas racistas. O jogador do Chelsea admitiu que a linguagem que usou em relação a Anton Ferdinand, do Queens Park Rangers, em partida disputada em outubro do ano passado, "não foi aceitável", mas ainda assim negou que tenha ofendido o adversário.

"Apesar de estar desapontado com o julgamento da FA (Associação de Futebol da Inglaterra), eu admito que a linguagem que usei, retirada do contexto, não foi aceitável para um campo de futebol ou qualquer área da vida", afirmou o jogador, em comunicado oficial.

Terry foi absolvido pela justiça comum inglesa em julho, mas acabou punido pela FA em setembro. Através de imagens de televisão, a entidade avaliou que ele chamou Ferdinand de "negro". O próprio zagueiro do Chelsea admitiu o uso da palavra, mas negou que tivesse a intenção de ofender o rival.

Nesta quinta, Terry pediu "desculpas a todos" pelo caso. Além da suspensão, o zagueiro foi obrigado a pagar uma multa de 220 mil libras (cerca de R$ 720 mil) e acabou decidindo se aposentar da seleção inglesa, já que avaliou que sua relação com a FA estava totalmente desgastada.

Capitão do Chelsea, o jogador admitiu que seu comportamento não foi de acordo com a política do clube, conhecido por banir dos estádios torcedores que sejam considerados culpados de ofensas racistas. "Minha atitude foi abaixo do nível esperado pelo Chelsea e posso afirmar que nunca mais vai se repetir", prometeu.

Com a confirmação da suspensão, Terry desfalcará o Chelsea em três partidas do Campeonato Inglês (contra Tottenham, Manchester United e Swansea) e uma da Copa da Liga Inglesa, (novamente diante do Manchester United). "Vou continuar fazendo minha parte auxiliando o clube a remover o comportamento discriminatório do futebol. Sou extremamente grato ao apoio constante do Chelsea, da torcida e da minha família".