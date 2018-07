Testemunha garante que Fabinho Capixaba foi agredido por torcedor

SÃO PAULO - O lateral-direito Fabinho Capixaba se envolveu em uma confusão na tarde desta segunda-feira. O jogador do Palmeiras admite o incidente, mas diz que apenas discutiu com alguns torcedores integrantes da organizada Mancha Verde. Entretanto, uma testemunha ouvida pelo Estado, garante que o palmeirense foi agredido.

Fabinho estava em um salão de beleza em frente à sede do clube, na Rua Turiassu. Do lado de fora, um torcedor começou a xingá-lo e irritado, Fabinho foi para a rua e o confronto teve início.

Os dois chegaram a cair no chão e quando Capixaba viu que mais torcedores se aproximavam, ele se levantou e correu para dentro do salão de beleza. A confusão só não continuou no estabelecimento, porque o proprietário do local disse que já havia chamado a polícia e, assustados, os torcedores foram embora.

Por volta das 18h, um torcedor escreveu em sua página no Twitter. "o boxe agora foi no Fabinho Capixava (sic). Alma lavada". Minutos depois, apagou a mensagem. O membro da organizada é o mesmo que em 2011 se envolveu em confusão parecida com o volante João Vitor, quando ele deixava a loja oficial do clube. Na ocasião, o atleta fez Boletim de Ocorrência.

Embora tenha sido recomendado pela polícia para fazer o B.O. Capixaba decidiu não comparecer à delegacia nesta segunda-feira.

Através da assessoria de imprensa do Palmeiras, o jogador admitiu que discutiu com torcedores, mas garante que não chegou a ser agredido.

Fabinho Capixaba fez parte da lista dos jogadores dispensados pelo Palmeiras no início da temporada, mas ainda não conseguiu um clube para atuar. Devido ao elenco reduzido, o técnico Gilson Kleina admitiu que pode escalar o lateral caso seja necessário.