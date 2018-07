Testes com a equipe reserva do Santos agradam Muricy Ramalho

SÃO BERNARDO - Com foco na estreia da Libertadores, contra o The Strongest, nesta quarta-feira, o Santos voltou a utilizar os reservas no Campeonato Paulista. Diante do Linense, no último domingo, a equipe conseguiu uma de suas melhores atuações no ano e goleou por 4 a 1, em São Bernardo, pela sétima rodada. Após o resultado, o técnico Muricy Ramalho comemorou os testes feitos com alguns jovens jogadores.

"Esses jogos são bons para isso. O ideal é você ter o time titular desde o início, mas não é possível, então é bom para dar oportunidade aos garotos, para eles mostrarem se têm condições de permanecer ou se têm que ser emprestados. Então, esse jogo valeu para isso", declarou.

Como parte destes testes, Muricy mudou a forma de jogar da equipe e a escalou com três zagueiros no último domingo. O treinador explicou a opção e disse que queria analisar o zagueiro Rafael Caldeira, que não vinha sendo utilizado mesmo quando o time era escalado com os reservas, e o lateral Crystian.

"Respeito muito as características dos jogadores. Para usar o Crystian tinha que ser assim, porque ele tem muita qualidade ofensiva. Por isso usamos os três zagueiros e também para eu avaliar o Caldeira, para ver como ele está. São jogos que a gente aproveita para fazer observações", avaliou.

IBSON FICA

Muricy ainda descartou qualquer possibilidade de negociar o meia Ibson. Ele teria sido pedido pelo Flamengo para liberar o zagueiro Alex Silva, pretendido pelo time paulista. "A gente não tem nenhuma intenção de negociar o Ibson. Isso foi coisa do flamengo desde o começo. Não tem possibilidade nenhuma, vamos motivar esse jogador para que ele possa voltar a render bem", garantiu.