Bayern irá abrir o próximo Alemão contra o Werder Bremen

Atual tetracampeão do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique já sabe quando irá iniciar a sua luta pelo penta na próxima temporada. A Liga Alemã de Futebol (DFL) divulgou nesta quarta-feira a tabela provisória da edição seguinte da competição e confirmou que o time bávaro estreará contra o Werder Bremen, em casa, no dia 26 de agosto, que cairá em uma sexta-feira.

Este foi, por sinal, o único jogo com data, horário e local já definidos da edição 2016/2017 do torneio nacional, pois a tabela anunciada nesta quarta traz todas as rodadas ainda com as datas não desmembradas dos confrontos. Já é certo, porém, a ordem dos duelos até a 34ª e última jornada, marcada para o dia 20 de maio do ano que vem.

A primeira rodada, que será concluída no final de semana dos dias 27 e 28 de agosto, também terá o atual vice-campeão alemão, Borussia Dortmund, estreando em casa contra o Mainz. Já o Bayer Leverkusen, que fechou a edição passada da competição em terceiro lugar, abrirá campanha contra Borussia Mönchengladbach, o quarto colocado de 2015/2016, longe de seus domínios.

Recém-promovidos à elite nacional, o Freiburg e o Leipzig também estrearão como visitantes respectivamente contra Hertha Berlin e Hoffenheim nesta primeira rodada, que também contará com os duelos Colônia x Darmstadt, Hamburgo x Ingolstadt, Augsburg x Wolfsburg e Eintracht Frankfurt x Schalke 04.

Antes de estrear no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique fará um amistoso contra o Manchester City, no dia 20 de julho, no Allianz Arena, onde o clube alemão irá reencontrar o seu ex-técnico Pep Guardiola, que acaba de assumir o comando do time inglês. O confronto, por sinal, será o primeiro em casa na próxima temporada com o Bayern sendo comandado pelo italiano Carlo Ancelotti.

Já na rodada final do Campeonato Alemão o Bayern fechará a sua campanha diante do Freiburg, também em casa, no mesmo 20 de maio para quando foram marcados os outros oito seguintes duelos: Borussia Dortmund x Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach x Darmstadt, Hertha Berlin x Bayer Leverkusen, Colônia x Mainz, Hamburgo x Wolfsburg, Ingolstadt x Schalke 04, Hoffenheim x Augsburg e Eintracht Frankfurt x Leipzig.