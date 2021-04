Tetracampeão Jorginho deixa televisão para assumir o comando do Atlético-GO

O tetracampeão Jorginho é o novo técnico do Atlético-GO. Ele assume no lugar de Marcelo Cabo, que há algumas semanas trocou o clube goiano pelo Vasco. Aos 56 anos, o novo comandante dá uma pausa na função de comentarista esportivo na TV para voltar à beira do campo.

"O Atlético acertou a contratação do técnico Jorginho! Tivemos uma boa conversa e gostei muito da postura do treinador. Temos muitos desafios este ano e o Jorginho chega com a bagagem necessária para comandar o time na temporada 2021", anunciou o presidente Adson Batista em suas redes sociais.

Em busca do tricampeonato estadual, Jorginho substituirá o interino JP Sanches e pegará um time na liderança e com 100% de aproveitamento no Goiano, com seis vitórias consecutivas.

"O Atlético tem metodologia de trabalho própria e muito bem definida. Outros grandes treinadores também fizeram bons trabalhos por aqui. O Jorginho é experiente, tem passagens por grandes clubes do Brasil e do mundo, é campeão do mundo e foi finalista da Copa Sul-Americana", afirmou Adson Batista. "Desejo ao Jorginho uma ótima jornada com a camisa do Atlético Goianiense. Estaremos juntos em busca de grandes resultados na temporada", afirmou o dirigente.

O treinador chega em uma equipe que foi muito bem no Brasileirão passado e que segue se reforçando. Além da confirmação de Jorginho, o Atlético-GO apresentou nesta segunda-feira o atacante André Luís, emprestado pelo Corinthians. Já havia trazido o meia-atacante Arthur Gomes, do Santos.