Tetracampeão mundial pela seleção, Zagallo recebe alta de hospital no Rio

O ex-jogador e ex-técnico Mário Jorge Lobo Zagallo recebeu alta médica nesta quarta-feira, conforme informou o Hospital Barra D'or, no Rio, onde ele estava internado. Aos 85 anos, o grande nome do futebol brasileiro permaneceu no local por pouco mais de uma semana, antes de ser liberado pelos médicos nesta manhã.

Zagallo foi hospitalizado por conta de uma desidratação no último dia 8, véspera de seu aniversário. Seu estado de saúde, no entanto, nunca foi detalhado pela assessoria de imprensa do hospital. De acordo com informações de um parente próximo reveladas à reportagem do Estado, o ex-treinador de 85 anos foi internado após ficar muito cansado quando carregou a tocha olímpica.

Tetracampeão do mundo pelo Brasil, o lendário personagem do futebol brasileiro conduziu a tocha olímpica sentado em uma cadeira de rodas, no penúltimo dia do revezamento da pira antes da cerimônia de abertura. Visivelmente magro e debilitado, emocionou fãs que acompanharam de perto sua participação.

Zagallo recebeu a tocha de Parreira, seu parceiro de comissão técnica na Copa de 1994 e 2006. Internado neste período do Rio-2016, o ex-treinador já dirigiu a seleção em uma edição da Olimpíada, a de Atlanta-1996, quando a equipe nacional faturou o bronze.

Ao longo de quase 70 anos de dedicação ao futebol, Zagallo faturou dois títulos de Copa do Mundo como jogador (1958 e 1962), um como treinador (1970) e um como auxiliar-técnico de Parreira (1994).