Tetracampeão, Willian exalta trabalho do Palmeiras para chegar ao título

O atacante Willian, do Palmeiras, conseguiu uma marca expressiva na sua carreira neste domingo. O jogador comemorou o título brasileiro da equipe com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, e celebrou também a sua quarta conquista individual, após ter vencido anteriormente a competição em 2011, pelo Corinthians, e em 2013 e 2014 pelo Cruzeiro.

Para o jogador de 31 anos, o segredo do Palmeiras para fechar a temporada com sucesso foi ter se dedicado ao longo da temporada. "O trabalho que a gente construiu desde o início do ano foi importante. Nada melhor do que coroar com um grande título, em uma competição tão difícil de se conseguir. Tivemos mérito e merecimento para conseguirmos concretizar", afirmou em entrevista à TV Globo.

Artilheiro do Palmeiras em 2018, com 17 gols, Willian teve participação decisiva em São Januário ao dar o passe para o gol de Deyverson, o decisivo para a vitória, marcado aos 27 minutos do segundo tempo. Willian é ainda o jogador do elenco que mais atuou neste temporada, com 68 partidas.

"Não tem nada mais especial do que estar em um grande clube com o Palmeiras", disse o jogador, que conquistou o seu primeiro título pelo Palmeiras. "Conseguimos dar alegria para o nosso torcedor e familiares", completou Willian. O elenco alviverde retorna na noite deste domingo para São Paulo, onde pretende realizar uma carreata para festejar o título.