Tetracampeãs mundiais, Itália e Alemanha empatam na estreia da Liga das Nações

No duelo entre duas seleções tetracampeãs mundiais, Itália e Alemanha ficaram no empate por 1 a 1, na tarde deste sábado, na estreia de ambas as equipes na Liga das Nações. A seleção italiana saiu na frente com Pellegrini, mas Kimmich deixou tudo igual no Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna.

Com o resultado, Itália e Alemanha começam o torneio com um ponto. A liderança do Grupo 3 é da Hungria, que surpreendeu ao vencer a Inglaterra por 1 a 0, também neste sábado.

Leia Também Hungria derrota a Inglaterra na Liga das Nações e quebra jejum de 60 anos

Assim como na derrota para Argentina na decisão da Finalíssima, no meio da semana, a Itália não teve uma exibição de brilhar os olhos no primeiro tempo. A equipe de Roberto Mancini até chegou a assustar, na base do contra-ataque, nos minutos iniciais, mas não demorou para a Alemanha envolver o adversário. Gnabry teve um golaço evitado por uma grande defesa de Donnarumma.

A Alemanha ainda assustou com Müller e com Gnabry, em uma pressão fortíssima nos minutos finais. A Itália jogou boa parte do duelo atrás do meio de campo e se segurou como pôde para deixar o 0 a 0 no placar. A defesa italiana fez o possível para impedir que Donnarumma tivesse muito trabalho.

Mas, por incrível que pareça, foi a Itália que teve a melhor chance dos 45 minutos iniciais. Scamacca tentou dar um passe de calcanhar e viu a bola voltar no jeito para emendar um chute rasteiro. A bola carimbou a trave de Neuer.

No segundo tempo, a Itália resolveu se expor e chegou ao gol aos 24 minutos. Gnonto, uma das apostas, de apenas 18 anos, de Roberto Mancini avançou em liberdade pela direita e deu belo passe para Pellegrini, que, sem marcação, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Mas a Alemanha respondeu de forma imediata, com um leve toque de sorte. Aos 27 minutos, Hofmann recuperou a bola na direita e cruzou. Timo Werner se atrapalhou todo e Kimmich aproveitou a sobra para estudar as redes de Donarumma.

A virada só não saiu na sequência, pois Donnarumma fez uma linda defesa no arremate de Kimmich. Após o susto, o jogo caiu de produção, os dois técnicos mudaram as peças, até que o empate foi decretado.

Na próxima rodada, a Alemanha enfrenta a Inglaterra na terça-feira, às 15h45, na Arena de Munique. No mesmo dia e horário, a Itália recebe a Hungria, no estádio Stadio Dino Manuzzi.