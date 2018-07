Tevez afirma que voltará a jogar pelo Boca Juniors em 2016

Torcedor confesso do Boca Juniors, Carlitos Tevez nunca escondeu o desejo de voltar ao clube onde iniciou a carreira antes de se aposentar. Mas agora, este retorno já tem data para acontecer. O atacante da Juventus garantiu neste sábado que vestirá novamente a camisa do time argentino a partir do meio de 2016, quando ficará sem vínculo na Itália.

"Já disse várias vezes, para mim o tema está encerrado. Quando assinei por três anos com a Juventus, disse desde o início, inclusive para o clube, que este seria meu último contrato antes de voltar ao Boca", declarou o jogador em entrevista ao jornal italiano Tuttosport.

Nem mesmo a grande fase que vive na Juventus parece capaz de fazê-lo desistir da ideia. Tevez é artilheiro da atual edição do Campeonato Italiano, com 13 gols, e é um dos principais destaques da equipe, que lidera a tabela e luta pelo tetracampeonato consecutivo.

O atacante fez questão de ressaltar que esta decisão já havia sido informada à diretoria da Juventus desde o início de sua passagem pelo clube italiano e que em nenhum momento foi contestada. "Depois repeti as mesmas coisas, que voltaria para casa, mas antes quero ganhar tudo aqui."

Jogador com passagem pelo Corinthians, Tevez sempre foi um sonho do torcedor do time paulista, que imaginava um possível retorno à casa onde ele conquistou o título brasileiro de 2005. No entanto, ele está determinado a atuar pelo Boca a partir do ano que vem e fazer do time argentino o seu último antes da aposentadoria.

Enquanto isso não acontece, Tevez aproveita o grande momento e o retorno à seleção argentina. Preterido por Alejandro Sabella desde 2011, ele ficou de fora da Copa do Mundo do ano passado, mas com a chegada de Gerardo Martino voltou a ser lembrado nas convocações. "Me dá um grande prazer porque trabalhei muito para voltar. Isto é o mais importante, muito mais que ganhar uma partida", comentou.