Tevez ajuda Manchester City em virada sobre o Chelsea

O argentino, fora do time após um caso de indisciplina desde setembro, entrou em campo quando o City perdia por 1 x 0, com um gol de Gary Cahill, que teve seu chute desviado aos 15 minutos do segundo tempo.

Sergio Aguero empatou de pênalti aos 33 minutos e Nasri virou o jogo a cinco minutos do final após jogada de Tevez.

Com o resultado, o City foi a 69 pontos, um a menos que o líder Manchester United.

Veja outros resultados da rodada:

Everton 0 x 1 Arsenal

Queens Park Rangers 3 x 2 Liverpool

Tottenham Hotspur 1 x 1 Stoke City