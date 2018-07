Tevez brilha, mas Juventus cede empate ao Verona

VERONA - A Juventus perdeu uma boa chance de abrir ainda mais vantagem na liderança do Campeonato Italiano neste domingo. A equipe de Turim enfrentou o Verona fora de casa e chegou a abrir 2 a 0 no placar, com dois gols do argentino Carlitos Tevez no primeiro tempo, mas permitiu a reação do adversário no segundo tempo, levou um gol nos acréscimos e acabou ficando no 2 a 2, pela 23.ª rodada.

Melhor para a Juventus que a Roma, segunda colocada, não passou de um empate por 0 a 0 diante da Lazio, ficando com 51 pontos, nove atrás do time de Turim. Os romanos, no entanto, tem um jogo a menos. Já o Verona é o quinto colocado, com 36 pontos, e a Lazio é a nona, com 32.

A Juventus largou em vantagem logo aos quatro minutos neste domingo, quando Asamoah fez boa jogada pela esquerda e cruzou, o goleiro espalmou e Tevez aproveitou o rebote para marcar. O segundo saiu aos 21, novamente em jogada criada por Asamoah, que deu linda enfiada de bola para Tevez tocar para a rede.

Em desvantagem, o Verona foi para cima e conseguiu diminuir aos sete minutos do segundo tempo. O brasileiro Rômulo bateu falta pela direita e Luca Toni mergulhou para marcar. Quando o resultado parecia definido, Rômulo avançou pela direita e cruzou na cabeça de Juan Taleb, que se antecipou a Buffon e desviou para o gol.

OUTROS JOGOS

No clássico romano, muito menos emoção. Lazio e Roma fizeram um jogo morno no Estádio Olímpico, no qual o empate ficou muito melhor para a Lazio, de André Dias, que faz campanha ruim e conseguiu tirar pontos do rival. Pela Roma, que teve Maicon e Leandro Castán como titulares, ficou o gosto amargo pela chance perdida de se aproximar da ponta.

Outro jogo que terminou empatado em 0 a 0 foi o duelo entre Parma e Catânia. Nas outras partidas da rodada, a Sampdoria ganhou em casa do Cagliari por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Genoa sobre o Livorno, fora de casa. Mais cedo, o Bologna derrotou o Torino por 2 a 1, também fora de casa.