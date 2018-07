Tevez chega à Juventus e exalta 'ambição' do clube

TURIM - Novo reforço da Juventus para a próxima temporada, o atacante Carlitos Tevez foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira. Ele chegou elogiando os últimos resultados do clube e a ambição para as próximas temporadas. Para o argentino, a equipe de Turim está no caminho certo para voltar a conquistar o título da Copa dos Campeões da Europa em breve.

"Quatro anos atrás, eu escolhi ir para o Manchester City por causa de seus objetivos. O time queria começar a jogar a Copa dos Campeões e ganhar um campeonato depois de muitos anos. Na Juventus eu vi a mesma ambição. O clube quer continuar a se destacar na Itália, como tem feito nos últimos dois anos, e aspirar o título da Copa dos Campeões. Este foi, sem dúvida, o motivo da minha escolha", declarou.

A Juventus é a atual bicampeã italiana e não teve grandes dificuldades para chegar a esses títulos, dominando o cenário nacional nas últimas temporadas. Para isso, o clube conta com um elenco recheado de grandes nomes, como os experientes Buffon e Pirlo, dois dos jogadores elogiados por Tevez.

"Nos últimos anos a Juventus tem provado ser um grande time. Da minha parte, vou tentar trazer experiência e qualidade. Aqui estão grandes campeões, como Buffon e Pirlo, com os quais eu tenho certeza que vai ser muito fácil jogar junto", comentou o atacante.

E a Juventus também aposta alto no argentino, prova disso é que ele herdou a camisa de número 10 do clube, que pertenceu ao grande ídolo Alessandro Del Piero durante 19 temporadas e estava sem dono desde sua saída, em 2012. O próprio Tevez admitiu a responsabilidade, mas garantiu estar acostumado com ela.

"Eu sei da responsabilidade de estar vestindo esta camisa. Eu passei por isso no Boca Juniors, quando eles me deram a 10 que era do Maradona. Aqui na Juventus, no passado, teve grandes campeões. Como Del Piero, que era o capitão desta equipe e símbolo. Será uma honra para mim continuar essa tradição", afirmou.