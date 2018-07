Tevez desembarca na Itália para assinar com a Juventus

ROMA - O argentino Carlos Tevez desembarcou nesta quarta-feira na Itália para assinar contrato com a Juventus, depois de ter conseguido chegar a um acordo com o Manchester City para deixar o clube inglês. Mais de uma centena de torcedores do atual bicampeão italiano esperavam pelo atacante no Aeroporto de Malpensa, em Milão, para onde ele foi antes de se dirigir até Turim, onde um grupo de cerca de 200 torcedores também já o aguardavam.

A imprensa britânica noticiou nos últimos dias que o Manchester City já teria negociado o argentino com a Juventus. Segundo a Associated Press, o jogador foi vendido por US$ 18,5 milhões, informação confirmada por uma pessoa próxima ao atleta, de acordo com a agência de notícia.

Relatos da imprensa europeia dão conta de que Tevez deverá assinar um contrato de três anos, para ganhar 5,5 milhões de euros anuais. Ele será submetido a exames médicos, para em seguida assinar contrato e ser apresentado oficialmente como reforço, o que poderá acontecer nesta quinta-feira. Contratado como reforço de peso, o argentino de 29 anos poderá vestir a camisa 10, número que não tem sendo usado desde a saída do ídolo Alessandro Del Piero.

Formado pelo Boca Juniors, Tevez teve passagem de sucesso pelo Corinthians e depois começou a trilhar carreira na Europa, onde defendeu o West Ham em 2006, antes de se transferir para o Manchester United em 2007 e dois anos depois deixar Old Trafford para vestir a camisa do rival Manchester City.