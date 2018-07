Tevez deve entrar no banco de reservas do Manchester City

LONDRES - Carlos Tevez poderá voltar a jogar pelo Manchester City na quarta-feira contra o Chelsea, que, por sua vez, estará sem o capitão da equipe, John Terry.

O jogador argentino de 28 anos voltou a treinar após acertar suas diferenças com o clube. O técnico Roberto Mancini disse que o atacante poderá entrar como substituto.

O Manchester United abriu uma vantagem de quatro pontos na liderança do torneio. A possibilidade de contar com Tevez seria um reforço ao sonho do seu time de vencer o título inglês pela primeira vez desde 1968.

"Há uma possibilidade (de um lugar no banco de reservas)", disse Mancini a jornalistas na terça-feira.

"Ele está melhorando, mas não acho que Carlo possa ter mais do que 25, 30 minutos."

"Um jogador como Carlo precisa jogar, mas por 90 minutos é impossível. No entanto, se ele puder jogar por 30 minutos, depois 45, assim, em três ou quatro jogos ele poderia ter 90 minutos facilmente. Decidiremos amanhã. Queremos saber da situação com os jogadores."

Tevez não jogou mais pelo City desde que se recusou a fazer um aquecimento em uma partida da Liga dos Campeões em setembro. Depois disso, Mancini disse que ele nunca mais jogaria pelo clube.

(Reportagem Martyn Herman)