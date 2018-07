Tevez deve ficar no banco de reservas do Manchester City na quarta

MANCHESTER - Após longo período de afastamento, o atacante Carlitos Tevez está muito próximo de retornar ao Manchester City. Nesta terça-feira, o técnico Roberto Mancini revelou que o jogador argentino deve ficar no banco de reservas na partida contra o Chelsea, quarta-feira, válida pelo Campeonato Inglês.

Tevez está afastado há seis meses do Manchester City após se envolver em polêmica com o treinador italiano. O argentino se recusou a entrar em campo durante o segundo tempo de partida da Liga dos Campeões da Europa. Depois, viajou, sem autorização do clube, para a Argentina.

Mancini chegou a declarar que não contava mais com o jogador, mas o Manchester City fracassou na tentativa de vender o argentino na última janela de transferências. De volta ao clube, Tevez treinou nas últimas cinco semanas. "Ele está melhor, mas eu não sei se ele pode jogar mais de 25 ou 30 minutos. Amanhã eu vou decidir", disse.

O Manchester City está pressionado no Campeonato Inglês após ver o rival United golear o Wolverhampton por 5 a 0 no último fim de semana e abrir quatro pontos de vantagem na liderança do torneio. Assim, a equipe precisa vencer o Chelsea para não se afastar da luta pelo título nacional.