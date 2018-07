Tevez deve ficar no City até o fim da temporada, diz Kia

O atacante argentino de 27 anos, punido, multado e que viajou a seu país, teve seu nome especulado em possíveis transferências para Inter de Milão, Milan e Paris St Germain, mas o valor de 25 milhões de libras (39,25 milhões de dólares) pedido pelo City evitou que qualquer acordo acontecesse.

Agora, com a janela de transferências se encerrando no dia 31 de janeiro, seu agente Kia Joorabchian disse à rádio britânica Talksport: "Estamos em negociações com três grandes clubes, mas não acredito que eles vão chegar aos valores que o Manchester City quer."

"Carlos permanecerá no Manchester City até o verão. O City quer negociá-lo, mas somente por um certo preço."

Tevez jogou pela última vez pelo clube líder do Campeonato Inglês na vitória sobre o Birmingham City no dia 21 de setembro.

Seis dias depois, ele não cumpriu as determinações do técnico

Roberto Mancini para se aquecer em jogo da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique e não atua desde então. Ele está na Argentina sem permissão da equipe desde novembro.

O Milan, que quer o argentino por empréstimo apesar do desejo do City em vendê-lo, parecia perto da contratação do atacante e ainda pode concretizá-la, mas Joorabchian afirmou que um acordo só deve acontecer no fim da temporada.

