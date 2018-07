Tevez deve voltar a treinar no Manchester City na terça

MANCHESTER - Um representante de Carlitos Tevez disse nesta segunda-feira que o atacante argentino voltará a treinar no Manchester City na terça, após ficar fora do clube por três meses. O jogador se ausentou durante esse período sem autorização da diretoria após desentendimento com o técnico Roberto Mancini.

Paul McCarthy, assessor de Tevez, disse que o jogador viajou nesta segunda-feira de sua terra natal para a Inglaterra porque "quer voltar a jogar futebol" e "quer ajudar o Manchester a conquistar o título". O assessor também garantiu que a relação entre o atacante e o treinador melhorou.

Tevez não entra em campo pelo Manchester City desde setembro, quando se desentendeu com Mancini. O argentino se recusou a deixar o banco de reservas e entrar em campo durante o segundo tempo de partida contra o Bayern de Munique, válida pela Liga dos Campeões da Europa.

Quando aconteceu o incidente, Mancini declarou que Tevez estava fora dos seus planos e declarou que não trabalharia mais com o jogador. Em janeiro, porém, o Manchester City não conseguiu negociá-lo na janela de transferências. Assim, o treinador admitiu nas últimas semanas a possibilidade de reaproveitar o atacante argentino, o que deve se concretizar com a volta de Tevez ao clube.