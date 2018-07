Tevez deve voltar ao City em duas semanas, diz Mancini

O atrito, que gerou cinco meses de desentendimentos, chegou ao fim na terça-feira com um pedido formal de desculpas do atleta. Mancini aceitou o retorno do atleta após criticá-lo publicamente em seguidas ocasiões nos últimos meses.

"Provavelmente ele deve levar duas ou três semanas para alcançar sua melhor forma. Depois disso, ele estará em condições de voltar a jogar", declarou o treinador nesta quarta. Mancini disse ainda que se reunirá com Tevez nesta quinta.

O argentino está afastado do futebol desde setembro do ano passado, quando se recusou a entrar em campo em uma partida contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, e deu início à crise com o clube. Após este episódio ele pediu diversas vezes para ser negociado e acabou indo para Buenos Aires sem permissão.

Tevez chegou a negociar com outras equipes, como Inter de Milão, Milan e Paris Saint-Germain, mas, com a falta de acerto, acabou ficando mesmo no City e voltou a treinar na última semana. Especula-se que ele tenha perdido cerca de 10 milhões de libras (R$ 27,1 milhões) em multas aplicadas pelo clube.