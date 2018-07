Tevez diz que está 'realmente feliz' no Manchester City

O argentino Carlos Tevez parece ter encerrado seus momentos de turbulência no Manchester City. Mesmo depois de brigar com o técnico Roberto Mancini no sábado, após ser substituído na vitória sobre o Bolton, o ex-jogador do Corinthians garantiu que está muito feliz no clube inglês.

"Estou feliz aqui. Estou realmente feliz", garantiu o atacante, ponderando apenas que sente falta de seus filhos. "Sinto falta da minha família, como qualquer um quando eles não estão por perto. Mas um sacrifício precisa ser feito quando se tem um compromisso como este que tenho com o City".

Sobre as desavenças com o treinador, Tevez disse que nada demais aconteceu desde que chegou ao clube. "A coisa mais importante é que, para os jogadores, estamos todos tentando fazer o nosso melhor para o clube. Tudo o que se passa entre nós (Tevez e Mancini) fora do campo, ou no vestiário, fica lá e eu continuo brigando pelo clube", minimizou o argentino.