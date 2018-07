Tevez diz que Manchester City errou ao demitir Hughes

Mark Hughes. Para completar, o jogador ainda disse que o substituto do treinador, Roberto Mancini, exige os jogadores do time de forma exagerada nos treinamentos.

Artilheiro da equipe no Campeonato Inglês, com 22 gols, o atacante afirmou que Hughes merecia um tempo maior para superar a má fase amargada no início do Campeonato Inglês. O técnico foi demitido em dezembro depois de apenas 11 partidas, nas quais obteve apenas duas vitórias.

Curiosamente, porém, o Manchester City empatou oito destes 11 jogos e tinha menos derrotas do que qualquer outro clube do Campeonato Inglês à época.

"Me perguntam se acredito que foi a decisão correta (demitir Hughes) e a resposta é não", afirmou Tevez, que depois justificou sua opinião. "Eu jogo para qualquer técnico. Jogo pela camisa (do clube) e tenho que respeitar o direito dos dirigentes de mudar as coisas, mas uma equipe não se forma da noite para a manhã", ressaltou.

O atacante argentino, um dos astros da equipe que então contava com Robinho atuando pelo clube, afirmou que a decisão da diretoria do Manchester City foi "muito apressada". Hughes foi demitido depois de apenas cinco meses no cargo.

Já ao falar sobre Mancini, Tevez enfatizou que os jogadores da equipe "não estão contentes" com o técnico porque os treinamentos comandados por ele são muito longos. "Estamos no final de uma temporada longa, teremos partidas importantes, estamos cansados, mas mesmo assim há sessões duplas de treinamentos, pela manhã e à tarde", reclamou o jogador em entrevista ao jornal inglês Daily Mail.

Tevez, porém, assegurou que não tem problemas com Mancini dentro do clube. "Ele é o treinador e eu sou o jogador. Ele está no cargo e estou bem com ele", disse.