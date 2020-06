Tevez diz que pode encerrar a carreira pelo Corinthians ou West Ham

Carlitos Tevez anunciou, nesta sexta-feira, que renovou contrato com o Boca Juniors até o fim do ano e deixou em aberto onde poderá disputar a próxima temporada, que deverá ser a última de sua carreira. Corinthians e West Ham são algumas das alternativas.

"Não se sabe como o futebol vai voltar ou como vai voltar. É uma incerteza para o Boca e para mim. O mais claro e lógico foi não amarrá-lo (contrato) a um ano. Eu queria um ano e eles me disseram que não podia ser feito, que era um ano e meio. Então vamos tentar seis meses", disse o jogador, de 36 anos.

Leia Também NBA revela 16 atletas infectados com o coronavírus após realizar 302 testes

"Vou doar todo o meu contrato e pronto, não se fala mais em dinheiro. Não falei sobre dinheiro no Boca e fiz muitas coisas pelo Boca. É justo o Boca 'ver como Carlitos está' e eu faço o mesmo, vemos se eu vou me aposentar em dezembro, ou se vou seis meses para o Corinthians, ou seis meses no West Ham", acrescentou o artilheiro, referindo-se a dois times nos quais se tornou ídolo.

"Eu deixo em aberto a chance, não quero ser escravo das minhas palavras, então vamos ver. Na Argentina, eu jogo apenas no Boca, sempre disse isso. Se você me fala sobre a Europa, eu iria para o West Ham. Mesmo que sejam seis meses para ser aplaudido", brincou o argentino.

Tevez estreou na equipe principal do Boca em 2003, quando foi campeão do Torneio Apertura, da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, além da Copa Sul-Americana no ano seguinte.

Foi para o Corinthians, em 2005, quando se sagrou campeão brasileiro. Em 2006, após a Copa do Mundo da Alemanha, se transferiu para o West Ham, da Inglaterra, onde foi decisivo para salvar a equipe do rebaixamento. Sua carreira continuou no Manchester United, Manchester City e no futebol chinês.