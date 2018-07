Tevez é aguardado em La Bombonera para assistir à decisão

SÃO PAULO - O atacante Carlitos Tevez, do Manchester City, passa férias em Buenos Aires e é aguardado em La Bombonera para assistir a partida entre Boca Juniors e Corinthians, nesta quarta-feira, pela decisão da Copa Libertadores. Ídolo das duas torcidas, Tevez, no entanto, ainda não declarou publicamente para qual das equipes vai torcer, mas muito provavelmente seu coração bate mais forte pelo Boca Juniors, clube onde foi criado e que o projetou para o futebol mundial. No Corinthians ele teve uma curta passagem, de 2005 a 2006.

Avesso à entrevistas,Tevez tem evitado os jornalistas. Mas segundo os periódicos argentinos ele deve marcar presença no jogo desta noite, o primeiro valendo a taça da Libertadores. Na primeira partida do Boca Juniors contra Universidad do Chile, pela semifinal da competição continental, o atacante esteve em um dos camarotes do Estádio La Bombonera ao lado de outros torcedores ilustres como Maradona e Palermo.