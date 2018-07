Tévez é candidato a melhor jogador do ano da Inglaterra

LONDRES - O atacante argentino Carlos Tévez, do Manchester City, foi eleito nesta sexta-feira como um dos candidatos a receber o prêmio de melhor jogador do ano pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra. Além do argentino, concorrem Van der Vaart, do Tottenham, e Vidic, do Manchester United.

Segundo a associação, o mexicano Javier "Chicharito" Hernández, do Manchester United, compete com seu companheiro de equipe, Nani, com o meia do Arsenal, Jack Wilshere, com o goleiro do City, Joe Hart, entre outros, pelo prêmio de melhor jogador jovem da temporada.

Além disso, destaca-se a dupla nomeação de Gareth Bale, do Tottenham, e do francês dos Gunners Samir Nasri, que poderiam conseguir tanto o prêmio principal, como o de jogador mais jovem.