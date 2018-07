Tevez é cortado da seleção argentina para jogos contra Brasil e Colômbia

O atacante do Boca Juniors, que sofre de uma sobrecarga muscular e uma torção no joelho esquerdo, acompanhou o treino de seus companheiros e depois foi embora para começar a recuperação no seu clube.

A ausência de Tevez soma-se às de Lionel Messi e Sergio Aguero, também lesionados, e se abre a possibilidade de a Argentina jogar com Gonzalo Higuaín, junto com Ezequiel Lavezzi e Angel Di María.

A seleção argentina recebe o Brasil na quinta-feira e em 17 de novembro visitará a Colômbia na cidade de Barranquilla.

(Reportagem de Luis Ampuero)