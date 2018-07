Tevez é liberado de serviço comunitário na Inglaterra

LONDRES - Negociado com a Juventus, o atacante Carlitos Tevez foi liberado pela justiça da Inglaterra de horas de serviço comunitário que lhe haviam sido impostas por conta de uma série de violações de trânsito. Com o cancelamento da pena, o jogador ficou livre para concluir sua transferência do Manchester City para o clube italiano.

A justiça inglesa considerou que as poucas horas de serviço prestadas por Tevez já haviam sido o suficiente. Para compensar o tempo restante na pena, no entanto, o jogador argentino terá que pagar uma multa. Mesmo assim, ele agradeceu o tribunal pela "ajuda e assistência" no caso e prometeu iniciar uma nova página na Itália.

Revelado pelo Boca Juniors e com passagens por Corinthians, West Ham e Manchester United, Tevez deixou o Manchester City nesta pré-temporada, após uma série de problemas com a diretoria do clube. Ele foi anunciado pela Juventus, que desembolsou cerca de 12 milhões de euros (quase R$ 35 milhões) para tê-lo.