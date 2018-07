Tevez faz dois, vira artilheiro e City sobe a terceiro

Com a vaga na Liga dos Campeões já assegurada, o City briga agora contra o Arsenal para ficar em terceiro e garantir a classificação direta à fase de grupos da competição continental. O time de Manchester foi a 68 pontos, contra 67 dos londrinos, e depende só de si para atingir mais este feito inédito para o clube. Na última rodada, visita o Bolton, enquanto o Arsenal joga, também fora de casa, com o Fulham.

Contra o mesmo adversário da final da Copa da Inglaterra, o City saiu na frente nesta terça-feira com um golaço de Tevez, aos 13 minutos do primeiro tempo. No começo da segunda etapa, Lescott se antecipou ao goleiro, cabeceou livre, e fez o terceiro.

Em uma falta batida com muito efeito, Tevez fechou o placar, marcando o seu 21.º gol na temporada do Campeonato Inglês. Com isso, ele se iguala a Berbatov na artilharia da competição.