Tevez fica fora de confronto contra Portugal por mau comportamento

BUENOS AIRES - O atacante do Manchester City Carlos Tevez não foi convocado para a partida desta quarta-feira da seleção argentina contra Portugal por uma questão de comportamento, disse o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Julio Grondona.

"Acredito que a ausência de Tevez é por uma atitude que ele teve quando não jogou (contra o Brasil, em novembro) e depois jogou por seu clube. A comissão técnica não gostou desta atitude", afirmou Grondona a uma rádio local.

Grondona esclareceu que a ausência de Tevez não tem nada a ver com o respaldo que o atacante deu a Diego Maradona depois que o ex-treinador não acertou sua permanência na seleção, como especulava a mídia local.

Tevez ficou fora do amistoso da Argentina contra o Brasil, no Catar, em 17 de novembro, no primeiro jogo do técnico Sergio Batista após ser confirmado no cargo - ele havia comandado a equipe em três partidas como interino.

O City informou que Tevez tinha um problema muscular, mas no fim de semana seguinte ele jogou contra o Fulham pelo Campeonato Inglês.

Quando Batista anunciou a convocação para o amistoso com Portugal, em 25 de janeiro, disse que estava dando um descanso a vários jogadores, incluindo Tevez, para analisar outras opções. Foi uma decisão surpreendente, já que o atacante do Real Madrid Gonzalo Higuaín passou por uma cirurgia nas costas.