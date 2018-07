Em negociações, Tevez pode receber salário de R$ 12 milhões na China

A saída de Carlitos Tevez do Boca Juniors para o futebol da China já está encaminhada. De acordo com o jornal Shenhua News, o argentino deve acertar sua transferência nos próximos dias para o Shanghai Shenhua, equipe que disputa a Superliga Chinesa e deseja contar com o reforço para a próxima temporada.

A publicação afirma que Tevez ganhará cerca de R$ 12,3 milhões por mês caso assine contrato. O veículo ainda divulgou uma entrevista com o presidente do clube chinês, Wu Xiaohui, que aconfirmou as negociações com o atacante. "Fizemos um grande esforço e podemos dizer que houve uma aceleração nas negociações, mas ainda não está fechado. Ele precisa resolver alguns problemas com o Boca Juniors e em breve falarei mais. Vamos continuar nos dedicando ao máximo. Vamos tentar dar aos nossos torcedores uma agradável surpresa, logo que possível."

Enquanto isso, de acordo com o jornal Olé. o presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, assegura que "não recebeu nenhuma proposta." O jogador tem vínculo com o clube até junho de 2018.